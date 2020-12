Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßliche Autoaufbrecher gestellt

BremerhavenBremerhaven (ots)

Dank des Hinweises einer Zeugin konnte die Bremerhavener Polizei in der Nacht zu Dienstag, 29. Dezember, zwei mutmaßliche Autoaufbrecher stellen. Die Beamten wurden gegen Mitternacht zur Jakob-Kaiser-Straße in Bremerhaven-Leherheide gerufen. Dort hatte die aufmerksame Zeugin zwei Personen in er Nähe eines geparkten Wagens beobachtet. Kurz darauf konnte sie ein Scheibenklirren wahrnehmen und beobachten, wie die beide Personen sich zügig von dem Fahrzeug entfernten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten in unmittelbarer Nähe zwei junge Männer antreffen, auf die die Beschreibung der Zeugin passte. Einer der Männer wies zudem Spuren einer frischen Schnittverletzung auf. Er gab an, nichts mit einem Autoaufbruch zu tun zu haben - die Wunde habe er sich woanders zugezogen. Dennoch werden sich beide Beschuldigten wegen des Vorwurfs des besonders schweren Diebstahls aus einer besonders gesicherten Sache verantworten müssen. Die Schäden an dem betroffenen Toyota werden auf rund 300 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell