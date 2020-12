POL-Bremerhaven: Neues Zertifikat audit berufundfamilie

Polizei Bremerhaven

Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven hat sich wieder das Zertifikat zum audit berufundfamilie gesichert. Die Ortspolizeibehörde wurde als erste Polizeibehörde Deutschlands bereits im Jahr 2005 mit einem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Nach den regelmäßigen Re-Auditierungen folgte nun das Dialogverfahren, das mit dem Zertifikat mit dauerhaftem Charakter honoriert wird. Die Ortspolizeibehörde verpflichtet sich in einem eigenen Kodex, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern. Aus dieser Selbstverpflichtung resultiert ein ausdrücklicher Anspruch aller Beschäftigten auf Berücksichtigung ihrer familiären Situation bei Entscheidungen ihrer Vorgesetzten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vorgesetzte sind verpflichtet, aktiv an der Vereinbarkeit von Beruf und Familie mitzuwirken.

"Es gilt, unseren hohen Entwicklungsstand bei der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik zu pflegen und in einzelnen ausgesuchten Bereichen das Optimierungspotenzial zu nutzen. Dazu gehören z.B. unsere aktuellen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben, sowie die Flexibilisierung der Arbeit durch ein neues Arbeitszeitmanagement. Flexible Arbeitszeitmodelle durch Erweiterung der Dienstvereinbarung, Telearbeit, Einführung des Pilotprojekts Desksharing, Ausbau der Krisenintervention vor dem Hintergrund der besonderen Herausforderung des Polizeiberufes, Anpassung von Dienstplänen, regelmäßige Kommunikation über hausinterne Kommunikationsmittel, Rückkehrgespräche, Einarbeitungspläne für Rückkehrer und Kontakthaltemöglichkeiten während der Elternzeit, erklärt der Leiter des Stabsbereiches 3 der Ortspolizeibehörde, Reiner Hancken, das Ziel des Dialogverfahrens und fügt hinzu: "In den vergangenen 15 Jahren haben wir in Sachen audit enorm viel erreicht und legen nun den Fokus auf die Weiterentwicklung der Möglichkeiten zum dezentralen Arbeiten, der Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, den Ausbau von Präventionsangeboten, der Verbesserung der internen Kommunikation, der Entwicklung/Umsetzung von Arbeitszeitmodellen für langjährige Beschäftigte mit der Gestaltung des Übergangs in den Ruhestand."

Dabei wird die Ortspolizeibehörde Bremerhaven ein besonderes Augenmerk auch auf die Themenbereiche Demographischer Wandel und Diversity legen. Zur Qualitätssicherung des Zertifikats wird in drei Jahren ein weiteres Dialogverfahren zu durchlaufen sein.

Der Direktor der Ortspolizeibehörde, Harry Götze, betont: "Unsere Behörde, die das audit berufundfamilie erfolgreich durchlaufen hat, fährt mit der systematischen und strategischen Gestaltung ihrer Vereinbarkeitspolitik vielfältige Gewinne ein. Wir profitieren nicht nur durch die konkreten Lösungen - in Form von passgenauen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen in Handlungsfeldern wie Arbeitszeit und -organisation, Führung oder Kommunikation, wir festigen zudem unsere Behördenkultur und sind in der Lage, auf Entwicklungen und Trends - sei es die Veränderung der Beschäftigtenstruktur oder die Herausforderungen des Gesundheits- und Generationenmanagements oder der Digitalisierung - adäquat zu reagieren und diese im Sinne der Vereinbarkeit zu nutzen. Es bleibt schließlich alles anders. Das macht die Ortspolizeibehörde für Beschäftigte äußerst attraktiv."[nbsp]

Erste familienfreundlich "auditierte" Polizeibehörde in Deutschland

Ohne Kinder verliert jede Gesellschaft ihre Zukunft! Unsere alternde Gesellschaft braucht bei pflegebedürftigen Angehörigen auch die Unterstützung aus der Familie! Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven hat dies früh berücksichtigt. Uns ist am 21. Juni 2005 von der damaligen Bundesfamilienministerin, Renate Schmidt, als erster Polizei in Deutschland das Siegel "audit berufundfamilie" verliehen worden. Zwischenzeitlich hat die Ortspolizeibehörde das Siegel durch weitere Maßnahmen schon mehrfach erfolgreich verlängert. Das Audit berufundfamilie wurde auf Initiative und im Auftrag der gemeinnützigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufen. Das Audit ist eine Art TÜV für die Familienfreundlichkeit von Betrieben und Behörden. Mittlerweile beteiligen sich schon über 1.000 Unternehmen und Behörden. Die Idee hinter dem Siegel ist eine familiengerechte Personalpolitik. Dabei werden familiengerechte Maßnahmen von einem externen Auditor begutachtet sowie Potentiale aufgezeigt und konkrete Zielvereinbarungen mit unserem Behördenleiter getroffen, die auf die jeweiligen Rahmenbedingungen der Ortspolizeibehörde zugeschnitten sind. Mehrere interne Arbeitsgruppen in unserem Hause beschäftigen sich wiederkehrend mit Fragen zu den Themen Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Führungskompetenz, Personalentwicklung, Service für Familien bis hin zur Informations- und Kommunikationspolitik. In bestimmten Abständen werden die getroffenen Maßnahmen wieder überprüft und eine Verlängerung im Rahmen einer Re-Auditierung durchgeführt. Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven hat in den letzten Jahren viele Maßnahmen in die Wege geleitet. Eine weitere Arbeitszeitflexibilisierung zählen ebenso dazu wie eine familienbewusste Urlaubsplanung, Teilzeitmodelle oder die Möglichkeit zur Telearbeit. Ein speziell eingerichtetes Kinderzimmer mit Arbeitsplatz kann im Falle eines Falles genutzt werden und in den Schulferien werden Ferienprogramme angeboten. Eine Ansprechpartnerin Audit berufundfamilie steht ebenfalls allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Die Hilfe soll insbesondere auch in Notfällen greifen, sei es die erforderliche Pflege eines Angehörigen zu ermöglichen, das Angebot der Wiedereingliederung bis hin zur Unterstützung bei der Wohnungssuche bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

