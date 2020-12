Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fahndet nach LKW-Fahrer

Bild-Infos

Download

BremerhavenBremerhaven (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort stellt eine Straftat dar Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven fahndet nach einem weiß- und silberfarbenen Sattelzug, dessen Fahrer sich am gestrigen Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall im Überseehafengebiet unerlaubt vom Unfallgeschehen entfernte. Zeugen hatten den Zusammenstoß des LKW mit einer Straßenlaterne beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern derzeit an, Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0471-953 3163 entgegen.

Gegen 07.05 Uhr geriet der Sattelzug beim Zurücksetzen während eines Rangiervorganges gegen die Straßenlaterne. Der Unfallort befindet sich in der Steubenstraße, unmittelbar im Zufahrtsbereich zum Columbus Cruise Center. Die Laterne wurde durch den Zusammenprall stark abgeknickt und ragte zum Teil in die Fahrbahn hinein. Der Unfallfahrer kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden, sondern entfernte sich mit seinem Fahrzeug über die Kaiserschleuse in Richtung Innenstadt. Wer Hinweise zum Unfall oder zum Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten sich mit den Sachbearbeitern der Verkehrsdienste der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven weist anlassbezogen ausdrücklich darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen von einem Unfallort kein Kavaliersdelikt darstellt, sondern den Tatbestand einer Straftat nach dem Strafgesetzbuch (§142) erfüllt. Der Ausgleich eines verursachten Schadens durch die eigene Versicherung steht im großen Gegensatz zu den strafrechtlichen Folgen einer Flucht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell