Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Folie in Brand geraten

BremerhavenBremerhaven (ots)

Zwei Zeugen haben am Donnerstagabend in der Kurt-Schumacher-Straße beim Vorbeifahren mit ihrem Auto ein Feuer auf einer Baustelle entdeckt und die Polizei und Feuerwehr alarmiert. Es brannte Kunststofffolie. Auf der Baustelle waren mehrere Paletten mit Klinkersteinen deponiert. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet die Folie, mit der die Steine verpackt waren, in Brand. Mit einem Feuerlöscher konnten die Polizeibeamten die Flammen eindämmen. Allerdings ist ein Teil der Steine mit Ruß verunreinigt. Die Polizei (Telefon 953 4444) nimmt Hinweise zur Ursache des Brandes entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell