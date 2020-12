Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb überwältigt

BremerhavenBremerhaven (ots)

Mit vereinten Kräften aller Mitarbeiter eines Supermarktes in der Elbestraße, konnte am Mittwochabend ein 39 Jahre alter Mann nach einem Ladendiebstahl festgehalten und der Polizei übergeben werden. Der 39-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er mehrere Flaschen Spirituosen in einem Rucksack verstaute und anschließend die Kassenzone passierte, ohne den Alkohol zu bezahlen. Als er von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen wurde, versuchte der Beschuldigte zu flüchten. Unter Mitwirkung aller Angestellten im Markt konnte der Flüchtende festgehalten werden. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks durch die Polizei tauchten schließlich acht Flaschen Schnaps auf. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell