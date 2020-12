Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Baucontainer aufgebrochen

BremerhavenBremerhaven (ots)

Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag aus einem Container am Auswandererhaus in der Columbusstraße gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Die Geräte, von Bohrmaschinen, über eine Rohrpresse, bis hin zum Trennschleifer, waren in einem Baucontainer deponiert. Ein Mitarbeiter einer Baufirma stellte am Donnerstagmorgen fest, dass die Täter den Container aufgebrochen und die Maschinen abtransportiert hatten. Die Ermittler der Polizei hoffen jetzt auf Hinweise zu den Tätern und den Verbleib der Beute.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell