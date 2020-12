POL-Bremerhaven: Windschutzscheibe eingeschlagen

Polizei Bremerhaven

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch die Windschutzscheibe eines Opel Transporters in der Lessingstraße eingeschlagen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Ein Mitarbeiter einer Renovierungsfirma entdeckte gegen 8.20 Uhr den Schaden an seinem Firmenwagen und rief die Polizei. Die Beamten fanden neben der zerstörten Scheibe auch noch Scherben einer Glasflasche am Fahrzeug. Ob der Schaden durch die Flasche entstand, ist aber noch ungewiss.

