Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schaufenster eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

In der (vergangenen-) Nacht zum Mittwoch, 16.12.2020, bemerkte gegen 03.00 Uhr ein Wachmann bei einem Sicherheitscheck im Einkaufszentrum Leherheide einen aktuellen Einbruch in den dortigen Kiosk. Die Täter hatten ein großes Loch in das Schaufenster in der Hans-Böckler-Straße geschlagen und waren so in das Objekt gelangt. Dort entwendeten sie viele Zigarettenschachteln aus den Regalen. Noch bevor die alarmierte Polizei eintraf, verließen 2 Männer den Tatort und rannten in Richtung Julius-Leber-Platz. Sie sind ca. 160 cm - 170 cm groß und waren dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 953-4444 entgegengenommen.

