Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeuge sperrt Einbrecher in Keller ein

BremerhavenBremerhaven (ots)

Mit einer Papiertonne versperrte am Montagnachmittag ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Bremerhaven-Lehe die Zugangstür zum Kellertrakt und half so der Polizei bei der vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers. Gegen 14.15 Uhr hatte ein Bewohner des Hauses ungewöhnlich laute Geräusche aus dem Treppenhaus wahrgenommen. Als er kurz danach in den Hausflur trat, konnte er sehen, dass die Tür zum Kellertrakt offenstand. Aus dem Kellergeschoss vernahm der Bewohner Hebel- und Aufbruchgeräusche. Kurzerhand nahm der Bewohner die im Flur stehende Papiertonne und versperrte damit die Tür. Anschließend alarmierte er die Polizei in die Krumme Straße. Als die Beamten eintrafen und die Tür zum Keller öffneten, kam ihnen ein 41-Jähriger mit gefüllten Taschen und mehreren Gegenständen in den Händen entgegen. Er gab auf Nachfrage zu, in dem Haus zwei Keller aufgebrochen zu haben. Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht.

