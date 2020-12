Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Überraschung am Geldautomaten

BremerhavenBremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 14.12.2020 war ein Ehepaar aus Hagen in der Seestadt unterwegs. In der Fußgängerzone der Bürgermeister-Smidt-Straße kamen sie gegen 16.00 Uhr an einem Geldautomaten ihres Bankhauses vorbei und der Mann (80) fragte seine Frau (78), ob sie vielleicht noch ihren Bargeldvorrat ergänzen sollten. Die Ehefrau sagte nein. Schade dachte sich der Mann und sah beim Vorbeigehen noch einmal hin. Plötzlich erkannte der Senior einige Geldscheine, die aus dem Ausgabeschacht des Automaten lugten. Der 80-Jährige zog mehrere hundert Euro aus der Klappe. Offensichtlich hatte gerade der letzte Kunde vergessen, das Geld einzustecken. Das Paar verweilte noch einen Moment in der Nähe, falls der oder die Unbekannte den Verlust schnell bemerken würde. Die Zeit verging und die ehrlichen Eheleute gaben das Geld 30 Minuten später bei der nächsten Polizeiwache ab. Auch hier hat bislang niemand Interesse an dem Geld gezeigt und das Fundamt übernimmt nun den Fall.

