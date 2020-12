Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Über Stromausfall geärgert

BremerhavenBremerhaven (ots)

Weil er sich über den Stromausfall am Donnerstag in Geestemünde geärgert hatte, geriet ein 43 Jahre alter Mann in Rage und bedrängte einen Polizeibeamten. Das brachte ihm eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein. Während der Polizeibeamte gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Georgstraße/ Grashoffstraße mit Verkehrsmaßnahmen beschäftigt war, trat der alkoholisierte 43-Jährige an den Polizeibeamten heran, stellte sich unmittelbar vor den Polizisten und beschwerte sich ohne Mund-Nasen-Schutz darüber, dass er nun keinen Strom mehr habe. Alle Hinweise, den Abstand einzuhalten, ignorierte der Mann und versuchte, noch dichter heranzutreten. Als nun seine Personalien festgestellt werden sollten, versuchte sich der 43-Jährige zu entfernen. Mit Unterstützung von inzwischen weiteren eingetroffenen Polizeibeamten wurde das verhindert und die polizeilichen Maßnahmen zur Identitätsfeststellung durchgeführt. Gegen den Betroffenen wurde Anzeige erstattet.

