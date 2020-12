POL-Bremerhaven: Zigarettenautomaten gestohlen

Polizei Bremerhaven

Daran hatten die Einbrecher schwer zu tragen: Unbekannte Täter sind in der Nacht zum vergangenen Montag in einen Schnellimbiss in der Lloydstraße eingebrochen und haben einen Zigarettenautomaten mitgenommen. Die Geschäftsinhaberin stellte den Einbruch am Montagvormittag fest, als sie den Imbiss öffnete. Die Täter hatten eine Tür zum Hinterhof des Hauses aufgebrochen und aus dem Verkaufsraum den Automaten abtransportiert. Möglicherweise wurde er mit einem Fahrzeug weggeschafft. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Tat.

