Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Katalysatoren gestohlen

BremerhavenBremerhaven (ots)

Zwei Fälle von Katalysatoren-Diebstählen wurden am Mittwoch der Polizei (Telefon 953 3321) angezeigt. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Ein betroffenes Fahrzeug, ein Mercedes, stand zwischen vergangenen Freitagabend und Mittwochmittag in der Daimlerstraße. Als der Besitzer seinen Wagen wieder nutzen wollte, hörte er laute Geräusche. Als er unter das Auto schaute, stellte er fest, dass der Katalysator gestohlen worden war. Am Mittwochnachmittag meldete sich dann der Nutzer eines Opel. Sein Fahrzeug stand in der Feldstraße. Auch hier fehlte der Katalysator gänzlich und er wurde durch die lauten Motorgeräusche auf den Diebstahl aufmerksam. Die Polizei hofft jetzt, dass Zeugen etwas gesehen haben und Hinweise geben können.

