Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Angeblicher Händler begeht Diebstahl

BremerhavenBremerhaven (ots)

Ein Mann, der sich als Flohmarkthändler ausgab und nach Gegenständen fragte, soll am Dienstag in Surheide einen Schmuckdiebstahl begangen haben. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise. Gegen 14 Uhr klingelte ein fremder Mann an der Tür eines Einfamilienhauses in der Straße Auf der Heide. Er gab gegenüber der Hausbewohnerin an, dass er nach Gegenständen suchen würde, die er auf dem Flohmarkt verkaufen könnte. Die Hausbewohnerin ließ den Mann herein. Während die Bewohnerin nach geeigneten Gegenständen suchte, muss der unbekannte Mann die Gelegenheit ausgenutzt und nach Beute gesucht haben. Wie das Opfer später feststellte, hat der Unbekannte ein Schmuckkästchen mit Gold- und Silberschmuck mitgenommen und danach die Wohnung verlassen, ohne sich zu nochmal zu melden. Die Ermittler der Polizei bitten jetzt um weitere Hinweise. Der angebliche Händler war etwa 40 bis 50 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und korpulent und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine Baskenmütze, helle Jeans und eine Jeansjacke.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

