Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin bei Unfall gestürzt

BremerhavenBremerhaven (ots)

Eine 62 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochmorgen in der Schiffdorfer Chaussee bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine 64-jährige Autofahrerin hatte sie angefahren. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei kam die Autofahrerin gegen 7.15 Uhr aus der Hegerstraße, um in die Schiffdorfer Chaussee einzubiegen. Die Radfahrerin war auf der Schiffdorfer Chaussee in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und fuhr auf dem Radstreifen. Weil das Auto an der Einmündung abbremste, dachte die 62-Jährige, dass sie auch von der Autofahrerin wahrgenommen wurde. Dem war aber nicht so und es kam zu einer Kollision. Die Radlerin stürzte und verletzte sich dabei. Die Sachschäden blieben gering.

