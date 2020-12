Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gasleck: Polizei unterstützt Sicherheitsmaßnahmen

BremerhavenBremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am Dienstag, 8. Dezember, die Einsatzkräfte der Bremerhavener Berufsfeuerwehr im Rahmen der Gefahrenabwehr unterstützt. Im Bereich Langener Landstraße/Cherbourger Straße hatte ein Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens gegen 8.45 Uhr einen Gasaustritt gemeldet (siehe dazu die Pressemitteilung der Feuerwehr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/133092/4785438). Aufgrund erster Messergebnisse mussten durch die Polizei und weitere Kräfte umfangreiche Absperrmaßnahmen getroffen werden. Im Stadtnorden kam es den Vormittag über zu Verkehrsbehinderungen und Staus, da unter anderem die Zufahrt zum Überseehafengebiet via Cherbourger Straße von den Sperrungen betroffen war. Auch auf der Langener Landstraße, der Parkstraße, der Wurster Straße, der Claus-Groth-Straße und im Lotjeweg gab es Behinderungen. Unterstützend griffen die Polizeibeamten zudem ein, als es galt, Gebäude zu evakuieren und rund 90 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte vorübergehend aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit zu bringen. Anlieger weiterer Straßen wurden mittels Lautsprecherdurchsagen gewarnt. Nachdem feststand, dass von dem festgestellten Leck keine Gefahr für die Bevölkerung ausging, wurden die Maßnahmen aufgehoben. Kurz nach 10 Uhr wurden die Straßen freigegeben, und die evakuierten Gebäude durften wieder betreten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell