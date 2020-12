Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit E-Scooter gestürzt und Ellenbogen gebrochen

BremerhavenBremerhaven (ots)

Ein 43-jähriger Mann ist in der Nacht zu Dienstag, 8. Dezember, in Bremerhaven mit einem E-Scooter (Stehroller mit Elektromotor) gestürzt und hat sich dabei den Ellenbogen gebrochen. Der Mann war gegen 3.45 Uhr in der Straße An der Feuerwache nahe eines Bäckereibetriebs mit dem Roller gestürzt. Details zum Unfallhergang wurden zunächst nicht bekannt. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der E-Scooter keine Versicherungsplakette besaß und auch die Höchstgeschwindigkeit des Geräts konnte nicht ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell