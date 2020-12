Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Trecker nach Unfall geflüchtet

BremerhavenBremerhaven (ots)

Am Montagvormittag, 7.12.2020, befuhr ein großer Traktor mit Anhänger (beladen mit Sand) die Lindenallee in Bremerhaven-Wulsdorf stadtauswärts. Kurz nach 11.00 Uhr war die landwirtschaftliche Zugmaschine von der Weserstraße in die Lindenallee abgebogen. An der Haltestelle WULSDORF-MITTE fuhr der Fahrzeugführer an einem dort haltenden Linienbus vorbei und geriet dabei über die Mittellinie der Fahrbahn in den Bereich des Gegenverkehrs. Hier kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem vor der Ampel auf dem Linksabbiegerfahrstreifen wartenden Audi. Dabei entstand leichter Sachschaden. Der Treckerfahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Ermittler der Polizei bitten die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach dem Traktor. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-3166 und E-Mail t.buenger@polizei.bremerhaven.de entgegengenommen.

