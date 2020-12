Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener Autofahrer hinterlässt Chaos

BremerhavenBremerhaven (ots)

Am Sonntagmorgen, 06.12.2020, sorgte ein Autofahrer in Lehe für Aufregung. Gegen 09.00 Uhr fuhr der Mann mit seinem PKW die Rickmersstraße. Beim Linksabbiegen in die Hafenstraße kam der 32-Jährige infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausfassade. Der Fahrer wollte sich aus dieser Situation befreien und versuchte mit seinem PKW zurück auf die Fahrbahn zu gelangen. Beim Rangieren geriet er erst gegen einen Stromkasten und fuhr dann gegen eine Werbetafel. Nachdem er einen Baumschutzbügel aus dem Erdreich gerissen hatte, flüchtete der Unfallverursacher auf der Hafenstraße. Dabei verlor sein Auto viele Teile der schwer beschädigten Karosserie. In der Wülbernstraße hielt der Beschuldigte seinen Skoda an, nachdem er hier noch einen parkenden PKW gerammt hatte. Zeugen liefen hinterher und gaben der alarmierten Polizei Standortmeldungen. Die Beamten konnten den Flüchtenden kurz darauf stellen. Der 32-Jährige war sichtlich betrunken. Einen Führerschein hatte der Beschuldigte nicht mehr. Es besteht schon eine Fahrerlaubnissperre. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand mittlerer Sachschaden.

