Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schmuckstücke gestohlen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

BremerhavenBremerhaven (ots)

Zwischen dem 14. und 16. Oktober 2020 war es in einer Wohnung in der Oberen Bürger zu einem Diebstahl von Schmuck gekommen. Die Polizei (Telefon 953 3321) hofft jetzt etwas über den Verbleib der Schmuckstücke in Erfahrung zu bringen und bittet Hinweisgeber sich zu melden. Während der Tatzeit fanden Renovierungsarbeiten statt und die betroffene Wohnung war deshalb nicht immer verschlossen. In einem günstigen Moment hat der Dieb die Wohnung betreten und aus einer Schmuckschatulle einen Ring und einen Anhänger gestohlen. Da die entwendeten Gegenstände insbesondere einen hohen ideellen Wert für die Eigentümerin haben, hofft sie darauf, den Schmuck zurückzubekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell