Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlangenlinienfahrt durch die Stadt

BremerhavenBremerhaven (ots)

Weil ein Autofahrer am späten Mittwochabend sein Fahrzeug nicht in der Fahrspur halten konnte und in Schlangenlinien fuhr, riefen andere Verkehrsteilnehmer die Polizei. Die stoppte den 44-Jährigen. Zeugen fiel der 44-Jährige kurz nach 23 Uhr in der Stresemannstraße auf. Seine unsichere Fahrweise führte nach ihren Aussagen dazu, dass er gegen einen Bordstein geriet und dann weiter fuhr. Als er in die Hinrich-Schmalfeldt-Straße fuhr, konnte er von der Polizei angehalten werden. Mit erheblichen Gleichgewichtsstörungen stieg er aus seinem Wagen. Da der 44-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zum nahegelegenen Polizeirevier gebracht, um eine Blutentnahme durchzuführen und ein Strafverfahren einzuleiten.

