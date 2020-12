Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ohne Führerschein unterwegs

BremerhavenBremerhaven (ots)

Ohne Führerschein und ohne Licht war am späten Dienstagabend, 1. Dezember, ein Autofahrer auf dem Parkplatz der Bremerhavener Stadthalle im Stadtteil Lehe unterwegs. Eine Polizeistreife hielt das Fahrzeug gegen 22.40 Uhr an. Zwei junge Männer und zwei junge Frauen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren stiegen aus dem Opel. Ein 19-Jähriger, der aus der Fahrertür ausgestiegen war, gab an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Er sei aber auch nicht selbstständig gefahren. Vielmehr habe ein Freund, der sich bereits entfernt habe, das Auto angeschoben. Der Motor sei ausgeschaltet gewesen. Den 19-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Erlaubnis. Eine der beiden Frauen im Auto stellte sich als Halterin des Wagens heraus. Sie erhält ebenfalls eine Strafanzeige, weil sie eine Person ohne Fahrerlaubnis ans Steuer ihres Wagens gelassen hatte.

