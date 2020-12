Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener versucht mit PKW zu flüchten

BremerhavenBremerhaven (ots)

In der Nacht zum 02.12.2020 fiel einer Streife der Polizei ein PKW im Ortsteil Twischkamp durch seine auffällige Fahrweise auf. Der Fahrer fuhr gegen 01.20 Uhr durch die Batteriestraße in 'Schlangenlinien' und geriet dabei in den Gegenverkehr. In der Bütteler Straße wurde der BMW angehalten und überprüft. Der Fahrer war erheblich alkoholisiert und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Nach einem Atemalkoholtest, der die Marke der absoluten Fahruntüchtigkeit sehr deutlich überschritt, wollte der Beschuldigte noch Ausweisedokumente aus seinem PKW holen. Dabei wurde er von den Polizisten begleitet. Der 36-Jährige riss sich plötzlich und unvermittelt los und es gelang ihm, seinen PKW wieder zu starten. Noch bevor er vom Kontrollort flüchten konnte sprang eine Polizistin zu ihm in den BMW und trat auf die Bremse. Bei anschließenden Widerstandshandlungen/Festnahme verletzte sich die 25-Jährige leicht. Der betrunkene Autofahrer wurde zum Polizeirevier gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Auto wurde sichergestellt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Beschuldigte dem Polizeigewahrsam überstellt.

