POL-Bremerhaven: Hochwertige Geländewagen gestohlen und abgestellt

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag, 1. Dezember, im Ortsteil Twischkamp in Bremerhaven-Lehe zwei hochwertige Mercedes-Geländewagen beschlagnahmt. Diese beiden auffälligen Autos vom Typ Mercedes G63 AMG mit matt-dunkler Lackierung und markanten Felgen waren zuvor von einem Firmengelände im Überseehafengebiet entwendet worden. Die Täter hatten die Fahrzeuge dann an Straßen im Ortsteil Twischkamp abgestellt. Die ungewöhnlichen Automobile waren einem Anwohner sowie einer Polizeistreife unter anderem deshalb aufgefallen, weil die befestigten Kennzeichen offensichtlich nicht zu den Fahrzeugen gehörten. Um den Diebstahl aufzuklären, hofft die Polizei auf weitere Zeugenhinweise. Wer die Autos im Stadtgebiet gesehen hat und Hinweise auf die Fahrtroute oder die Insassen geben kann, wird gebeten, die Polizei (Telefon: 0471/953-4444) zu kontaktieren.

