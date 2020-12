POL-Bremerhaven: Unfall beim Wenden

Polizei Bremerhaven

Am Abend des 30.11.2020 kam es in der Hafenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 4.000 Euro Sachschaden entstand. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Auto die Hafenstraße stadtauswärts. Kurz vor der Rickmersstraße wollte der Fahrer sein Fahrzeug auf der Fahrbahn wenden und fuhr in Höhe des Stadtparks zunächst vom linken-, über eine durchgezogene Linie, auf den rechten Fahrstreifen. Ohne zu blinken, zog er dann plötzlich scharf nach links und leitete ein Wendemanöver ein. Dabei achtete der 43-Jährige nicht auf einen nachfolgenden Autofahrer. Der versuchte noch zu bremsen -konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

