Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer missachtet gleich fünf Regeln

BremerhavenBremerhaven (ots)

Gleich eine ganze Handvoll Ordnungswidrigkeiten hat ein 36 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend, 29. November, in Bremerhaven begangen. Zunächst fiel er gegen 20.55 Uhr einer Streifenwagenbesatzung an der Carsten-Lücken-Straße im Ortsteil Schiffdorferdamm auf, als er mit seinem Peugeot an einer Ampelkreuzung abbog, ohne zu blinken. Die Beamten entschlossen sich dazu, den Fahrer zu kontrollieren. Während sie hinter dem Peugeot hinterherfuhren und das Signal "Stop Polizei" aufleuchten ließen, erkannten sie sowohl, dass der Fahrer nicht angeschnallt war, als auch, dass er auf einem Mobiltelefon herumtippte. Schließlich reagierte der Fahrer auf das Anhaltesignal des Streifenwagens und stoppte sein Auto. Rasch legte der Fahrer den Sicherheitsgurt an. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 36-Jährige keinen Erste-Hilfe-Verbandkasten mit sich führte. Er zeigte sich den Beamten gegenüber uneinsichtig und betonte, es sei doch alles nicht so schlimm, die Polizei könne doch ein Auge zudrücken. Zu diesem Zeitpunkt hatte er aber bereits vier Ordnungswidrigkeiten begangen, die entsprechend geahndet werden. Nummer fünf kam direkt nach der Kontrolle hinzu, als sich der Fahrer wieder in den Fließverkehr einordnete: Er war losgefahren, ohne seine Fahrzeugbeleuchtung einzuschalten.

