POL-Bremerhaven: Nach dem Grillen viel Müll hinterlassen

An einem Grillplatz an der Geeste, Höhe Reinkenheide, haben Unbekannte nach ihrem Schaus am vergangenen Wochenende viel Unrat liegen gelassen. Ein Anrufer meldete der Polizei am Morgen des 28.11.2020 gegen 07.50 Uhr eine leichte Rauchentwicklung direkt neben der Grillstätte. Die Polizisten löschten die letzte Glut mit Wasser. Die unbekannten Griller hinterließen diverse leere Glasflaschen, Gläser, Holz und Holzbriketts, Plastikflaschen und Verpackungsmaterial.

