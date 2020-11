Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tresor durch den Fischereihafen gezogen

Zwei Tatverdächtige eines Einbruchdiebstahls hat die Bremerhavener Polizei in der Nacht zu Freitag, 27. November, festgesetzt. Auf ihrer Streifenfahrt durch den Fischereihafen bemerkten Polizeibeamte gegen 3.15 Uhr zwei Personen auf der Straße Am Fischbahnhof. Die beiden Verdächtigen zogen einen Paletten-Hubwagen umher, auf dem die Beamten einen Tresor erkennen konnten. Außerdem führten die Männer mehrere Taschen mit sich. Die Polizisten stoppten das Duo. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tresor in derselben Nacht bei einem Einbruch aus einem nahegelegenen Gastronomiebetrieb entwendet worden war. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurden die beiden Männer vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

