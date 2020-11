Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus

BremerhavenBremerhaven (ots)

Fensterscheibe eingeschlagen

Am Mittwoch, 25.11.2020, brach ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Bremerhaven-Speckenbüttel ein. Der Täter flüchtete mit Schmuckstücken von nicht unerheblichem Wert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem dunkel gekleideten Tatverdächtigen, der sich mit einem Fahrrad vom Tatort entfernte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3221 erbeten.

Passanten hatten gegen 19.10 Uhr in der Straße Im Eichengrund den lauten Knall einer eingeschlagenen Fensterscheibe gehört und den Tatverdächtigen auf der Flucht mit dem Fahrrad entdeckt. Den Angaben zufolge war er von schlanker Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, den er bis ins Gesicht gezogen hatte. Aus dem Einfamilienhaus fehlten mehrere Schmuckstücke. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell