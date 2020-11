Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher stehlen Geräte und Anhänger

Bild-Infos

Download

BremerhavenBremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen dem 21. und 23. November in eine Halle auf einem Firmengelände an der Straße Am Luneort in Bremerhaven-Fischereihafen eingebrochen. Die Halle befindet sich unweit des ehemaligen Regionalflughafens. Die Täter stahlen Elektrogeräte und Werkzeug vom Firmengelände. Abtransportiert wurde das Diebesgut offenbar mit einem Pkw-Anhänger, der ebenfalls von dem Gelände entwendet wurde. Dabei handelt es sich um einen grauen, einachsigen Kastenanhänger mit Münchner Kennzeichen. Der Anhänger wurde am Montagmorgen, 23. November, ausgebrannt auf einem Waldweg in der Gemeinde Ganderkesee gefunden. Die Polizei Bremerhaven bittet Zeugen, die am zurückliegenden Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich Luneort gemacht haben, sich zu melden. Außerdem fragt die Polizei (Telefon: 0471/953-4444), wer Hinweise auf das Zugfahrzeug geben kann, mit dem der Anhänger von Bremerhaven nach Ganderkesee gebracht wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell