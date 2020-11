POL-Bremerhaven: Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Polizei Bremerhaven

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, 24. November, gegen 14.40 Uhr in Bremerhaven-Wulsdorf ereignet. Der Fahrer eines Sattelzuges mit leerer Ladefläche fuhr auf der Weserstraße in südlicher Richtung. Als er nach rechts in die Straße Seeborg abbog, übersah er offenbar einen vorfahrtberechtigten 50 Jahre alten Radfahrer. Dieser war auf dem Fahrradweg der Weserstraße in südlicher Richtung unterwegs und beabsichtigte, die Straße Seeborg an der Ampelkreuzung zu queren. Dabei kam es zur Kollision. Der Fahrradfahrer geriet unter den Auflieger des Sattelzugs und wurde von den Hinterachsen des Aufliegers überrollt. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei Erste Hilfe. Jedoch verstarb das Unfallopfer kurze Zeit später in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen.

