Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Einbruch gesucht

BremerhavenBremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag, 24. November, in Geschäftsräume eines Wohlfahrtsverbands an der nördlichen Bürgermeister-Smidt-Straße ("Alte Bürger") in Bremerhaven-Mitte eingebrochen. Dort durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Zum Stehlgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Tatzeitraum lässt sich ungefähr auf 2.00 bis 2.30 Uhr begrenzen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich Bürgermeister-Smidt-Straße oder im Bereich Rudloffstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden (Telefon: 0471/953-4444).

