Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau stürzt mit Pedelec

BremerhavenBremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 22.11.2020 fuhr ein Ehepaar mit ihren Pedelecs durch das stadtbremische Überseehafengebiet. Gegen 16.30 Uhr befanden sich die Eheleute in der Straße Am Nordhafen auf dem Rückweg von einer Fahrradtour. Beim Überqueren der Gleise vor dem Container-Terminal kam die Frau mit ihrem Elektrofahrrad ohne Fremdverschulden zu Fall. Die 50-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell