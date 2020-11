Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei stellt jugendlichen Autoknacker

BremerhavenBremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag, 19. November, einen Jugendlichen gestellt, der im Verdacht steht, an einem Auto die Seitenscheibe eingeschlagen zu haben. Zeugen hatten gegen 3 Uhr nachts die Polizei über ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe informiert, das auf einem Parkplatz an der Wurster Straße im Ortsteil Eckernfeld stand. Daraufhin fahndeten Streifenwagenbesatzungen in der näheren Umgebung nach einem Tatverdächtigen. Im Bereich Gaußstraße/Goldberger Straße kontrollierten sie einen Jugendlichen. Er gestand gegenüber den Polizeibeamten, die Scheibe an einem Fahrzeug eingeschlagen, jedoch nichts aus dem Wagen entwendet zu haben. Die Beamten nahmen ihn mit zum Polizeirevier, von wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von seinen Erziehungsberechtigten abgeholt wurde. Es wird ermittelt, ob der Jugendliche auch für weitere ähnlich gelagerte Taten infrage kommt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell