Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Frisörsalon

BremerhavenBremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Frisörgeschäft in der Fußgängerzone eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Eine Zeugin bemerkte kurz vor vier Uhr in der Nacht, dass die Eingangstür des Geschäfts in der Bürgermeister-Smidt-Straße aus der Verankerung gerissen war und damit offen stand. Sie rief die Polizei. Der oder die Täter hatten die Eingangstür aufgebrochen und konnten so durch einen Spalt in den Laden gelangen. Dort durchsuchten sie das Mobiliar und die Regale nach Beute. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch festgestellt werden. Der angerichtete Schaden wurde zunächst auf 3.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell