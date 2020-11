Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dauerbeschallung ruft Polizei auf den Plan

BremerhavenBremerhaven (ots)

Seit drei Tagen lief ununterbrochen laute Musik in einer Wohnung an der Friesenstraße in Bremerhaven-Mitte. Auch das Licht brannte ununterbrochen. Und den Mann, der in der Wohnung wohnte, hatte schon längere Zeit kein anderer Bewohner mehr gesehen. Auf Klopfen und Klingeln erfolgte keine Reaktion. Diese Umstände ließen einen Nachbarn misstrauisch werden, schließlich konnte ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden. Also rief der besorgte Nachbar am Montag, 16. November, die Polizei zur Hilfe. Doch auch auf deren Klopfen reagierte niemand. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde die Tür zur Wohnung geöffnet. In den Räumlichkeiten hielt sich jedoch niemand auf. Stattdessen erschien der Bewohner während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Er war wohlauf und gab an, für einige Tage woanders übernachtet zu haben. Warum trotzdem die Musik die ganze Zeit lief, konnte er den Beamten nicht erklären.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell