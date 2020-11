POL-Bremerhaven: Wer vermisst eine Geldkassette

Polizei Bremerhaven

Spaziergänger findet Euromünzen

Am vergangenen Dienstag fand ein Passant in einem Seitenweg der Stresemannstraße eine Geldkassette mit diversen Euromünzen darin. Da die bisherigen Ermittlungen noch keinen Anhalt über die Herkunft der Fundsachen brachten, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3221 entgegengenommen.

Am frühen Dienstagmorgen, 10.11.2020, machte der Anrufer einen Spaziergang mit seinem Hund. Gegen 4.30 Uhr entdeckte er die Kassette und das Bargeld - mehrere hundert Euro - auf einem Verbindungsweg von der Stresemannstraße zur Dionysiusstraße und verständigte die Polizei. Bisher ließen sich die Fundsachen keiner konkreten Straftat zuordnen.

