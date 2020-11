Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rüttelplatte gestohlen

BremerhavenBremerhaven (ots)

Schwer zu tragen hatten unbekannte Diebe, die in der Nacht zum Freitag eine Rüttelmaschine für den Straßenbau von einem Kleinlaster gestohlen haben. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Der Pritschenwagen mit der Rüttelplatte stand die Nacht über in der Eupener Straße. Das Baugerät war auf der Ladefläche fest verzurrt. Unbekannte Täter haben dann in der Nacht das Gerät im Wert von mehreren hundert Euro abtransportiert. Die Polizei hofft jetzt, dass Zeugen den Abtransport mitbekommen haben und Hinweise darauf geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell