Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall durch Vollbremsung verhindert

BremerhavenBremerhaven (ots)

Das ging nochmal glimpflich aus: Ein 54 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagabend bei einem Wendemanöver in der Straße An der Mühle ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Das konnte gerade noch rechtzeitig bremsen - es war ein Streifenwagen der Polizei. Fast wäre es zu einem Zusammenstoß gekommen. Zwischen beiden Autos passte gerade noch eine Hand. Der 54-Jährige gab an, den Streifenwagen nicht gesehen zu haben. Bei der Überprüfung seiner Fahrerlaubnis stießen die Polizeibeamten auf die Verpflichtung für den 54-Jährigen, während der Fahrt eine Brille zu tragen, die lag aber in der Mittelkonsole. Jetzt folgt eine Anzeige wegen des Verstoßes.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell