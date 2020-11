Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendlicher nach Autoaufbrüchen festgenommen

BremerhavenBremerhaven (ots)

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher konnte nach einem Zeugenhinweis am frühen Freitagmorgen von der Polizei festgenommen werden. Er wird beschuldigt, mehrere Autos aufgebrochen zu haben. Ein Anwohner aus der Sorauer Straße schaute gegen 4.20 Uhr aus dem Fenster seiner Wohnung auf die Straße. Dort sah er, wie sich eine Person an einem abgestellten Pkw zu schaffen machte. Wenig später ging die Person weiter und schlug ein Beifahrerfenster eines anderen Wagens ein. Danach flüchtete der Täter. Der Zeuge rief sofort die Polizei, die den 15-jährigen Beschuldigten noch in der Sorauer Straße festnehmen konnte. Der Jugendliche gab den Polizeibeamten gegenüber an, noch weitere Pkw aufgebrochen zu haben. Der Beschuldigte blieb zunächst im Gewahrsam der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

