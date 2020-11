Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizisten als Seehundretter aktiv

Bild-Infos

Download

BremerhavenBremerhaven (ots)

Bremerhavener Polizeibeamte haben am Donnerstag einen kleinen Seehund gerettet. Gegen 13 Uhr waren die Beamten im Rahmen ihrer Streife auf die Robbe aufmerksam geworden, die zwischen dem Außendeich und der Schlepperkaje an der Kommodore-Ziegenbein-Promenade im Schlick lag. Da der Seehund entkräftet wirkte und sich nur wenig regte, näherten sich die Beamten dem Tier und begutachteten es. Tatsächlich schien es dem Jungtier nicht gut zu gehen. Die Polizisten holten den Seehund behutsam ans Ufer und wuschen den Schlick von seiner Haut, um ihn auf äußere Verletzungen zu überprüfen. Sie konnten jedoch keine Verwundungen feststellen. Die Beamten informierten die Seehundaufzuchtstation Norddeich über den Fund. Die Experten aus Ostfriesland veranlassten die Abholung des Tieres. In der Zwischenzeit wurde die Robbe durch die Berufsfeuerwehr Bremerhaven übernommen und in einer speziellen Transportbox verwahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell