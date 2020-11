Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wulsdorfer Einfamilienhaus

BremerhavenBremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 10. November, und Mittwoch, 11. November, in ein Einfamilienhaus an der Straße Dreibergen in Bremerhaven-Wulsdorf eingebrochen. Sie hebelten eine rückwärtig gelegene Tür auf und gelangten so ins Gebäude. Im Haus suchten die unbekannten Täter dann nach Wertgegenständen und entkamen unerkannt. Der Einbruch dürfte sich zwischen Dienstagvormittag, 9.45 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, zugetragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen.

