Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ring gestohlen

Bild-Infos

Download

BremerhavenBremerhaven (ots)

Ein bislang unbekanntes Pärchen hat am Mittwochnachmittag einen mit Edelsteinen besetzten Goldring aus dem Verkaufsraum einer Goldschmiedestätte in der Fährstraße gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zur Tat und warnt vor dem Ankauf des Rings. Gegen 16.40 Uhr betrat das Pärchen den Verkaufsraum und sah sich die Auslage an. Dann fragten die beiden Unbekannten nach einem Goldring, der mit Sternsaphir, einem lilafarbenen Saphir, mit Turmalin und einem Brilliant besetzt war. Der Schmuck wurde aus der Auslage genommen und auf den Tresen gelegt. Nach einem Gespräch ließ sich das Paar einen weiteren Ring zeigen. Nachdem über den Preis verhandelt wurde, gab das Pärchen an, später wiederkommen zu wollen und verließ das Geschäft. Unmittelbar danach stellte die Geschäftsmitarbeiterin fest, dass der goldene Ring gestohlen wurde. Das Paar sprach in gebrochenem Deutsch. Beide hatte schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Der Mann war etwa 45 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Seine schwarze Anzugjacke hatte einen Pelzbesatz und seine schwarzen Schuhe glitzerten auffällig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell