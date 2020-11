Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrradfahrer nach Unfall aufgebracht

BremerhavenBremerhaven (ots)

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer war am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall so aufgebracht, dass er nach dem Zusammenstoß gegen das beteiligte Auto trat und wüste Beleidigungen ausstieß. Der Unfall ereignete sich gegen 21.20 Uhr an der Ecke Pferdebade und Lipperkamp. Ein 50 Jahre alter Autofahrer kam aus der Straße Lipperkamp und wollte die Straße Pferdebade überqueren, um auf den Parkplatz zu fahren. Dabei bemerkte er den 17-jährigen Fahrradfahrer nicht, der seinen Weg kreuzte. Der junge Mann wurde angefahren, stürzte und verletzte sich dabei. Als der Autofahrer aussteigen wollte und die Tür öffnete, kam schon der 17-Jährige zum Auto, schlug die Tür wieder zu und trat nach Zeugenaussagen mehrfach gegen den Wagen des 50-Jährigen. Dabei beleidigte er noch seinen Unfallgegner. Jetzt ermittelt die Polizei nicht nur wegen des Unfalls gegen den 50-Jährigen, sondern auch wegen Sachbeschädigung und Beleidigung gegen den Jugendlichen. Der musste sich im Krankenhaus medizinisch behandeln lassen.

