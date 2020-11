Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruchsversuch gescheitert

BremerhavenBremerhaven (ots)

Kein Glück hatten unbekannte Täter, die am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch versucht hatten, in die Kindertagesstätte in der Neidenburger Straße einzubrechen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Eine Mitarbeiterin der Kita bemerkte am Mittwochmorgen den Einbruchsversuch. Der oder die Täter hatten an zwei Fenstern versucht, diese aufzubrechen. Das gelang ihnen aber nicht. Unverrichteter Dinge mussten sie wieder abziehen. Allerdings sind jetzt die Fenster beschädigt und müssen repariert werden. Die Ermittler der Polizei hoffen nun, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und wertvolle Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell