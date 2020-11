Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb wehrt sich gegen Festnahme

BremerhavenBremerhaven (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann geriet am Dienstagabend in einem Supermarkt in der Rudloffstraße außer Rand und Band, nachdem er von einem Mitarbeiter des Marktes wegen eines Diebstahls zur Rede gestellt werden sollte. Der Mitarbeiter des Marktes hatte den Beschuldigten gegen 21.30 Uhr dabei beobachtet, wie er sich eine Flasche Whiskey in die Hose steckte und ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte. Hinter der Kassenzone wurde der 35-Jährige angesprochen. Jetzt versuchte er zu flüchten und es kam zu einer Rangelei. Weitere Kunden des Marktes unterstützten den Mitarbeiter dabei, den Tatverdächtigen festzuhalten. Auch als die Polizei eintraf, wehrte sich der 35-Jährige weiter nach Kräften, um seine Festnahme zu verhindern. Dabei beschimpfte er die Anwesenden in übelster Weise. Letztlich konnten die Polizeibeamten den Mann fixieren und mit zur Wache nehmen. Dort wurde ihm Blut abgenommen, um eine mögliche Alkohol- und Drogenbeeinflussung festzustellen. Er blieb zunächst im Gewahrsam der Polizei. Die Spirituose konnten die Beamten tatsächlich in seiner Hose auffinden.

