POL-Bremerhaven: Zahlreiche Autoscheiben eingeschlagen

In den vergangenen Tagen ist es im Bremerhavener Stadtgebiet vermehrt zu Sachbeschädigungen an abgestellten Autos und damit einhergehenden Diebstählen gekommen. Die Polizei mahnt daher zu besonderer Aufmerksamkeit und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten, dies sofort mitzuteilen (Telefon: 110). Besonders in den Ortsteilen Eckernfeld und Speckenbüttel waren die Täter in den vergangenen Tagen aktiv. Zumeist wurden bei den Fahrzeugen die hinteren Seitenscheiben eingeschlagen, zum Teil aber auch die Seitenscheiben der Fahrer- oder Beifahrertür. Das Diebesgut aus den Fahrzeugen variierte, manchmal nahmen die Täter lediglich Alltagsgegenstände wie Feuerzeuge oder Warnwesten mit. Betroffen waren zudem Fahrzeugmodelle unterschiedlichster Marken und Preisklassen.

Dazu die Tipps der Polizei:

- Die Auto-Aufbrecher laufen oft zu Fuß oder fahren mit Fahrrädern durch die Straßen und werden bei der Entdeckung offen im Wagen herum liegender Gegenstände, auch weniger wertvolle Gegenstände, schnell aktiv. Sie brauchen noch nicht mal in das Fahrzeug, sondern schlagen mit speziellen Werkzeugen nahezu lautlos die Scheiben ein und nehmen sich aus der Fensteröffnung ihre Beute. Die Tatausführung dauert in der Regel nur wenige Sekunden!

- Wurde Ihr Fahrzeug aufgebrochen, wenden Sie sich sofort an die nächste Polizeidienststelle. Nehmen Sie möglichst keine Veränderungen am oder im Fahrzeug vor. Rufen Sie auf jeden Fall den Polizei-Notruf unter 110 an, wenn Sie einen Aufbruch beobachten

- Lassen Sie auf keinen Fall Wertsachen wie Handy, Laptop, Kamera, Navigationsgeräte, Ersatzschlüssel, Haustürschlüssel, Reisetaschen oder auch Bargeld im Auto sichtbar liegen. Auch eine angebrachte Halterung fürs Navigationsgerät kann für den Täter ein Hinweis auf das Vorhandensein eines solchen Gerätes sein. Gefüllte Plastiktüten oder Kleidungsstücke machen mögliche Täter ebenfalls neugierig!

- Auch das Verstecken von Gegenständen im Fahrzeug ist sinnlos und sollte nur in Ausnahmefällen geschehen (z.B. Kofferraum). Die Täter kennen in der Regel die meisten Verstecke.

- Verschließen Sie Türen, Fenster, Schiebedach und Kofferraum immer, auch bei nur kurzer Abwesenheit.

