Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall infolge Krankheit

BremerhavenBremerhaven (ots)

Autofahrer kommt ins Krankenhaus

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Rudloffstraße fuhr ein Autofahrer am Montagmorgen, 9.11.2020, gegen einen Unterstand für Einkaufswagen. Der Grund für den Zusammenstoß liegt nach ersten Ermittlungserkenntnissen in einem plötzlich aufgetretenen Krankheitsfall beim 65-jährigen Fahrer, der ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Autofahrer klagte gegen 9.55 Uhr über Unwohlsein und verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein Passant leistete sofort Erste Hilfe, bevor der alarmierte Notarzt und eine Krankenwagenbesatzung die medizinische Versorgung des Unfallfahrers übernahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf einige tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell