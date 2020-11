POL-Bremerhaven: Unbekannte stehlen Mercedes in Bremerhaven-Lehe

Polizei Bremerhaven

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 6. November, 19 Uhr, und Sonnabend, 7. November, 6.45 Uhr, an der Körnerstraße in Bremerhaven-Lehe eine Mercedes A-Klasse entwendet. Die Besitzerin hatte den Wagen dort am Freitagabend abgestellt. Als sie am Samstagmorgen wieder zu ihrem Auto gehen wollte, war es nicht mehr da. Es handelt sich um eine silber-graue A-Klasse vom Typ 170 CDI aus dem Baujahr 2001. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0471/953-4444.

