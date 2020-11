Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tatverdächtige verstecken sich

BremerhavenBremerhaven (ots)

Vermutliches Diebesgut sichergestellt

Am heutigen Montagmittag, 9.11.2020, versuchten sich zwei Männer beim Erblicken eines Streifenwagens hinter einer Mauer in Bremerhaven-Lehe zu verstecken. Beide Tatverdächtige konnten von den Polizisten gestellt werden. Bei ihnen wurden mehrere Koffer und Taschen gefüllt mit elektronischen Werkzeugen sichergestellt. Zurzeit laufen die Ermittlungen dazu, wem die Gegenstände gehören. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 953-3221 entgegen.

Während der Streifenfahrt erblickte die Streifenwagenbesatzung die Männer gegen 13.00 Uhr in der Weichselstraße. Beide Tatverdächtige versteckten sich vor der Polizei und konnten im Rahmen einer Sofortfahndung gestellt werden. Zu den aufgefundenen Gegenständen konnten beide nur unzureichende Angaben machen. Deshalb wird nun geprüft, ob die Werkzeuge möglicherweise aus einem oder mehreren Diebstählen stammen. In der Vergangenheit traten beide Männer wiederholt als Tatverdächtige von Eigentumsdelikten in Erscheinung.

